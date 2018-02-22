3-летняя дочь Татьяны Навки стала на горные лыжи

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Младшая дочь известной фигуристки Татьяны Навки, которой всего 3 года, начала кататься на горных лыжах. Малышка впервые стала на лыжи в прошлом году.

Фигуристка показала достижения дочери в своем аккаунте Instagram. Видео набрало много просмотров и комментариев. Подписчики хвалили маленькую Надежду за то, что она первоклассно держится на лыжах и совсем не боится большой скорости.

Ранее Татьяна поставила дочь на коньки, заявив, что хочет привить ребенку разные умения.

Напомним, что у фигуристки есть старшая дочь Александра от первого брака с Александром Жулиным. С отцом Надежды Навка познакомилась в 2012 году и после рождения дочери пара поженились.

Пользователи сети уверены, что из малышки вырастет олимпийская чемпионка.