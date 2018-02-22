Тимати готовит свою трёхлетнюю дочь к прыжку с парашютом

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Российский популярный рэпер Тимати подготавливает и тренирует свою трёхлетнюю дочку Алису к прыжку с парашютом. Музыкант опубликовал соответствующее видео на своей официальной странице в Instagram.

На опубликованном ролике запечатлено, как малышка несколько минут кружит в воздухе в специальной колбе. В ней девочка находится вместе с инструкторами. Закадровый голос Тимати сообщает, что таким образом «они» нарабатывают лётные часы. Его дочь уже самостоятельно может уверено держаться в потоке воздуха. А на самом деле, как признаётся артист, они готовятся к предстоящему прыжку с парашютом в тандеме. По словам Тимати, от бабушки девочки они держат свою подготовку и вообще намеренья в секрете.

Поклонники репера сразу же стали писать сотни восторженных комментариев. Люди хвалили и артиста, и его трёхлетнюю дочь. По словам комментаторов, ребёнок ещё такой маленький, а уже с характером, в хорошем смысле слова.

Стоит также отметить, что сам Тимати постоянно выкладывает в свой Instagram фото и видеоматериалы с Алисой. Рэпер всегда с гордостью показывает каждое небольшое достижение своего ребёнка. Не так давно, к примеру, артист выступил с малышкой на сцене «Олимпийского. Ещё раньше Тимати подарил девочке новый внедорожник.