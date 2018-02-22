Анюта Рай показала оголенные ягодицы на фоне заката на Бали

Сегодня, 18:05

Модель Анюта Рай показала поклонникам оголенные ягодицы, запечатленные на фоне заката на Бали. Снимок опубликован в Instagram и уже набрал более 36 тысяч лайков.

Анюта Рай в качестве комментария оставила философские и теплые размышления: "До приезда на Бали я слышала истории о том, что приехав сюда, люди либо уезжали совсем другими с новыми целями в жизни и мировоззрением, новыми достижениями и совершенно новым ощущением самого себя, либо кого-то это место настолько затягивало, что он оставался здесь навсегда, просто бросив все и уехав на другой конец света… Приезжая сюда, люди всегда непременно хотят возвратиться".

Селебрити называет Бали зеленым сердцем Индонезии, ведь именно он является самым любимым местом многих туристов. Анюта Рай радует своих поклонников не только умными речами, но и шикарными откровенными снимками. Фигура модели действительно прекрасна, тем более, что звезда не скрывает от публики, как ей удается оставаться такой сексуальной и стройной всегда.