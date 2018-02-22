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Ольга Бузова ошеломила публику откровенными фотографиями

Сегодня, 18:07

Ольга Бузова не перестает ошеломлять публику всеми способами. На этот раз звезда сцены предстала обнаженной для обложки журнала «Дом-2». Единственными аксессуарами стали искусственный снег, диадема и собственные руки, которыми девушка прикрывала все прелести тела.

Поклонники по достоинству оценили снимки певицы, подписав красивыми комментариями. Как известно, после развода с Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова полностью посвятила себя работе. Ведущая телешоу «Дом-2» работает 24 часа в сутки над новыми песнями, разрабатывает свой модный бренд и снимается в фотосессиях.

Певица говорит, что работа заменяет ей секс, которого у нее не было еще с позапрошлого года.

Также Бузова призналась, что простила бывшего парня, а именно Романа Гриценко, который проявлял интерес к еще нескольким девушкам. Она готова даже помочь ему найти настоящую любовь на проекте.


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