«Новый путь войти в королевскую семью»: В Сети высмеяли поведение девушки принца Гарри

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Когда принц Гарри официально объявил о начале отношений с Меган Маркл, люди заметили, что девушка сильно похожа на Кейт Миддлтон, супругу его брата Уильяма. Однако позже оказалось, что всё не ограничивается внешним сходством, а продолжается в причёске и нарядах, и это подвергли критике, как сообщает VladTime.

В интернете поклонники британской королевской семьи часто занимаются сравнением фотографий Меган Маркл и Кейт Миддлтон. У последней также не свой собственный стиль, а видно существенное подражание матери супруга. Однако это люди считают вполне объяснимым и даже милым, как знак уважения к семье, в которую вошла герцогиня Кембриджская. С другой стороны, то, что Меган Маркл копирует Миддлтон, воспринимается в крайне негативном ключе. В Сети думают, что девушка считает, что именно так станет членом британской королевской семьи.

Высказывается много и других версий, почему Маркл так делает. Например, некоторые пользователи шутят, что это особые «ролевые игры» у Меган и Гарри.