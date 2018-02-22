Малолетний сын Седоковой внезапно перестал разговаривать после дня рождения

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Певица Анна Седокова рассказала о трудностях с детьми. Малолетний сын Гектор сказал слово «мама» на свой день рождения, а потом внезапно перестал разговаривать.

«Теперь только постоянно смеётся после этого слова. Ничего, я подожду», - отметила Анна Седокова. Она показала видео, где просит Гектора сказать «мама». Малыш действительно не соглашается это делать, а бесконечно смеётся. Однако когда мать просит его дать соску, ребёнок соглашается.

Поклонников умилил маленький сын Анны Седоковой. Они попросили её не волноваться, так как действительно Гектор скоро снова может заговорить. Подписчики подчеркнули, что наверняка у такой заботливой мамы, как певица, не может быть никаких проблем с детьми, просто у них свой характер, вот сын его и показывает так. Малыш, в целом, был признан всеми очень милым, как сообщает VistaNews.