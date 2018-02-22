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Дмитрий Шепелев нашел себе новую спутницу

Сегодня, 17:00

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев смог оправиться от смерти певицы Жанны Фриске, найдя себе новую спутницу. Журналисты заметили звезду отечественного шоу-бизнеса в кафе с белокурой девушкой, предположительно, бизнесвумен Екатериной Тулуповой.

В последнее время Дмитрий Шепелев практически не отходит от сына Платона. СМИ, полагали, что популярный телеведущий еще не оправился от утраты Жанны Фриске, предпочитая не вступать в новые отношения. Однако на днях звезда отечественного шоу-бизнеса засветился в компании некой блондинки. Как сообщают некоторые журналисты, ею является бизнесвумен Екатерина Тулопова.

«Новая мама для Платона», - активно комментируют сенсационную новость пользователи сети. Сам Шепелев пока что никак не высказался о предположениях прессы.


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