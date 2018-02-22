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Кирилл Терешин рассказал, что вылечил воспаление в «руках-базуках»

Сегодня, 16:46

Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска неоднократно жаловался на высокую температуру, которая поднялась в результате его опасных трансформаций с «руками-базуками». Недавно парень признался, что больше воспаления в его синтоловых руках нет.

Кирилл Терешин в личном микроблоге признался, что наконец-то его перестала мучать высокая температура из-за синтоловых рук. Парень сообщил, что всего лишь нужно было переждать время, чтобы высокая температура спала сама собой.

Напомним, что Терешин жаловался Андрею Малахову на сильную пульсацию и боль в руках. Поклонники посоветовали «Мистеру синтолу» не терять времени и обратиться за помощью к специалисту, даже если повышенной температуры тела уже нет.


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