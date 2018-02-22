Яна Рудковская решила заступиться за своего сына, написав в соцсети гневный пост

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Известный продюсер Яна Рудковская решила заступиться за своего старшего сына, про которого в социальных сетях фанаты женщины пишут много негативных комментариев. По словам Рудковской, у неё уже нет сил молчать и терпеть всё то, что говорят на её ребёнка.

На своей странице в Instagram женщина написала, что она недавно решила изучить комментарии под фотографией её сына Николая и Влада Рамма. Исходя из них Рудковская сделал ряд выводов. В частности, продюсер интересуется у подписчиков и фанатов, почему у них столько много злости и ненависти к молодым ребятам, которые занимаются музыкой. По словам женщины, её сын играет в футбол и ходит в школу, поэтому ей не понятно, почему у людей столько негатива к незнакомым ребятам.

Затем Рудковская добавила, что её дети в армию точно пойдут и комментаторы в этом могут не сомневаться. Затем продюсер высмеяла злостных фанатов, сказав, что у «этих судей даже аккаунты закрыты». Женщину обижает, что именно они пишут гадости про её 5-летнего ребёнка, который занимается на льду по 3 часа и по 2 часа в зале каждый день.

Своё сообщение Яна Рудковская закончила словами о своём старшем сыне Андрее. Она сказала, что полностью понимает своего ребёнка, который не хочет заводить в социальных сетях активные аккаунты и не стремится быть публичным человеком.