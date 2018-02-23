Тина Канделаки посетит молодежный медиафорум в Ярославле

Сегодня, 02:45

Тина Канделаки приедет в Ярославль, чтобы принять непосредственное участие в первом Всероссийском молодежном форуме «LikeМедиа», который стартует 2 марта. Продюсер и журналист прочитает несколько лекций и проведет мастер-классы для молодых представителей средств массовой информации.

По словам организаторов мероприятия, идея проведения такого форума давно, что называется, витала в воздухе. Современная журналистика стремительно молодеет, однако недостаток опыта зачастую не компенсируется талантом и мастерством. Молодые представители СМИ и студенты профильных факультетов и вузов, должны иметь платформу для общения друг с другом и состоявшимися «акулами пера».

Форум будет иметь не только учебное и познавательное значение, но и широкую практическую часть. После лекций и мастер-классов участники будут выполнять конкретные творческие задания. Для победителей конкурсов предусмотрен ряд поощрений и бонусов. В том числе, трудоустройство в ведущие издания России.