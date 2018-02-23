Во время концерта Стаса Костюшкина втянули в гей-скандал

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На концерте в Кремле Стас Костюшкин появился в черной футболке с кружевами. Из-за своих шуток и манеры одеваться он оказался в эпицентре гей-скандала.

В последнее время Стас Костюшкин стал выделяться своими эпатажными нарядами и фривольными высказываниями. На недавнем концерте в Кремле певец появился в черной футболке, украшенной кружевами, и шубе, которая больше напоминала женскую.

Такой внешний вид наводит на мысли о его гей-принадлежности. Костюшкин, в одном из интервью, и сам признался журналистам, что оказался втянут в гей-скандал. Во время гастролей в одном из российских городов певец заметил, что перед сценой уже несколько песен стоит мужчина, который демонстрирует ему свою пятую точку, де еще и раздвигает ягодицы.

Такое поведение поклонника повергло Костюшкина в бешенство. Не сдержав своего гнева, артист спустился в зал и рассказал нарушителю порядка все, что думает о нем, при этом певец не выбирал выражений. В зале восприняли положительно его спич. По мнению Костюшкина, такое поведение недопустимо в общественных местах. Известно, что нарушитель сильно испугался и расплакался прямо в зрительном зале.