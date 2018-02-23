VistaNews.ru


Во время концерта Стаса Костюшкина втянули в гей-скандал

Сегодня, 01:45

На концерте в Кремле Стас Костюшкин появился в черной футболке с кружевами. Из-за своих шуток и манеры одеваться он оказался в эпицентре гей-скандала.

 В последнее время Стас Костюшкин стал выделяться своими эпатажными нарядами и фривольными высказываниями. На недавнем концерте в Кремле певец появился в черной футболке, украшенной кружевами, и шубе, которая больше напоминала женскую.

Такой внешний вид наводит на мысли о его гей-принадлежности. Костюшкин, в одном из интервью, и сам признался журналистам, что оказался втянут в гей-скандал. Во время гастролей в одном из российских городов певец заметил, что перед сценой уже несколько песен стоит мужчина, который демонстрирует ему свою пятую точку, де еще и раздвигает ягодицы.

Такое поведение поклонника повергло Костюшкина в бешенство. Не сдержав своего гнева, артист спустился в зал и рассказал нарушителю порядка все, что думает о нем, при этом певец не выбирал выражений. В зале восприняли положительно его спич. По мнению Костюшкина, такое поведение недопустимо в общественных местах. Известно, что нарушитель сильно испугался и расплакался прямо в зрительном зале.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.