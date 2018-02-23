Анфиса Чехова продемонстрировала гибкость во время занятий йоги

Сегодня, 00:45

Анфиса Чехова в своем Instagram опубликовала снимок с занятия йогой, она удивила поклонников своей подтянутой фигурой. Пользователи в комментариях похвалили звезду за ее настойчивость, а также подметили ее упругие ягодицы.

Чехова подписала фотографию так: «Мудрость дня: «Плохому йогу всегда коврик мешает!»». На снимке Анфиса запечатлена в обтягивающем спортивном костюме в одной из поз восточной гимнастики. По мнению фолловеров, звезда заслужила уважение своей проделанной работой. Пользователи написали, что телезвезда и раньше была шикарной, но теперь стала еще привлекательней и сексуальней. Тонкая талия, изгибы ее тела «могут свести с ума».