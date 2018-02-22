Тарасов и Костенко провели ночь отдельно друг от друга

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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко провели одну ночь отдельно друг от друга. Всё связано с тем, что перед свадьбой футболист уехал в отель, а Анастасия осталась в доме в Подмосковье. Готовиться к свадьбе девушке помогли её родные и родственники, которые прибыли на торжественное мероприятие из Сальска. Что касается Дмитрия, то он подготавливался к этому дню вместе с товарищами.

В недавнем выпуске «Дневник хача», автором которого является Амиран Сардаров, можно заметить отрывки, которые блогер отснял в день свадьбы Костенко и Тарасова. Пара провела мероприятие в одном из московских отелей. Амиран также заснял часть сборов счастливого жениха.

Сам футболист вместе с его товарищами провели ночь в гостинице. Туда же прибыл и парикмахер, который подстриг жениха и его друзей. Для свадьбы Дмитрий выбрал обычный чёрный строгий костюм, рубашку и ботинки. Когда Амиран снимал свой влог, он узнал, что только одни туфли обошлись Тарасову в 250 тысяч рублей. Когда же молодой человек оделся, он поинтересовался у своих друзей, похож ли он на жениха. Ему ответили, что похож.

Затем Тарасов поехал к невесте, чтобы выкупить её. Как выяснилось, девушка пробыла всю ночь в загородном подмосковном коттедже со своей семьей.

На свадьбу Дмитрий и Анастасия позвали всех родственников, знакомых и друзей. Амиран заснял, как пара делила каравай и танцевали. На самой свадьбе выступила Светлана Лобода, Басков и Лопырева.