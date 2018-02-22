Поклонники не узнали актрису Ирину Пегову из-за худобы

Сегодня, 09:00

Отечественная актриса Ирина Пегова покорила сердца россиян своими пышными формами в недалёком прошлом. Сегодня поклонники не узнали свою любимицу, так как она очень сильно похудела.

В социальной сети Instagram Пегова опубликовала новое фото, на котором заметно, что актриса очень сильно похудела. Некоторые фолловеры и вовсе не смогли сначала её узнать. Подписчики советуют ей вернуть прошлую внешность, тем самым оставаясь индивидуальностью, а не следовать современным тенденциям.

Сама же Пегова рассказала, что сейчас придерживается определённых правил питания. Она ест порции, которые исключительно равны "кулачку". Чтобы подчеркнуть количество пищи, она выкладывает её на огромные тарелки. Пегова также пьёт много воды, которая заглушает чувство голода. Многие фанаты всё равно не оценили её новый образ и просят её вернуть формы.