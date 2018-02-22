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Бузова поможет бывшему возлюбленному построить отношения

Сегодня, 08:45

Ольга Бузова рассказала, что с удовольствием поможет своему бывшему возлюбленному Роману Гриценко построить новые отношения. Она будет всячески поддерживать звезду "Дома-2" в его начинаниях.

Бузова недавно дала интервью, в котором рассказала, что она изначально чувствовала, что ничего серьёзного у них с Гриценко не выйдет. Несмотря на его "ветреность", как заявила звезда, она готова его всячески поддерживать в новых отношениях, так как чувствует в нём потенциал. Сама же Бузова заявила, что Роман Гриценко смог хоть и ненадолго, но покорить её сердце своими красивыми ухаживаниями и неожиданными сюрпризами.

Она также рассказала о том, что думает по поводу его новой пассии Марго. Ей нравится эта девушка, так как она настоящая и естественная.


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