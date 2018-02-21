«Дом-2»: Больная раком Елена Степунина высказалась в адрес недоброжелателей

Вчера, 23:57

Звезда телепроекта «Дом-2» Елена Степунина, которая проходит лечение от заболевания онкологией, в своем аккаунте Instagram высказала личное мнение недоброжелателям. Бывшая участница шоу заявила, что не может больше терпеть критику в свой адрес.

Елена написала гневные слова в сторону критиковавших ее и сказала, что грязью могут поливать лишь «обделенные жизнью, ущербные люди». И главное быть хорошим человеком в душе, а «остальное приложится».

Резкий выпад можно объяснить тем, что девушка устала бороться за свою жизнь. Она призналась, что ожидает результаты осмотра и волнуется по поводу вердикта.

При своей болезни Степунина старается ходить на работу и уделять время семье. Ранее Елена жаловалась на сильные боли от сеансов химиотерапии и потерю волос. Также девушка начала набирать лишний вес и виной тому являются гормональные лекарства.

У звезды телешоу неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Диагноз Степуниной поставили после того, как ее привезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда.