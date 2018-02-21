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Голая Гаянэ Багдасарян пообещала мужчинам «очень горячий ролик»

Вчера, 23:42

Известная модель Гаянэ Багдасарян снова изумляет своих поклонников в социальной сети Instagram. Знаменитость опубликовала на своей странице новые соблазнительные фотографии, которые очень порадовали фолловеров Гаянэ.

Модель весьма заинтриговала мужчин, сообщив, что специально для 23 февраля в качестве подарка готовит «очень горячий ролик». Презентация видеоролика должна состояться очень скоро. Что именно продемонстрирует армянская красавица – неизвестно.

Кроме того, Гаянэ призналась общественности, что очень любит свое тело и поэтому показывает его обнаженным. Также девушка рассказала о своем бойфренде и сообщила, что ей приносит удовольствие.

Гаянэ Багдасарян очень популярна в сети Instagram благодаря эротическим фотоснимкам. Девушка совершенно не стесняется своего тела, вероятнее всего, позировать перед камерами обнаженной доставляет ей огромное наслаждение.


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