Катя Гордон призналась в любви к Лолите

Вчера, 21:29

Журналистка и неудавшийся кандидат в президенты России Катя Гордон восхитилась новой песней Лолиты Милявской. Восхищение талантом певицы она выразила в Instagram.

В своём микроблоге Катя Гордон опубликовала скриншот из нового видео Лолиты «Раневская» и написала: « Я тебя очень люблю... Ты как никто чувствуешь и как никто умеешь выражать эти чувства. Всегда рядом». Подписчики не разделили трогательное настроение журналистки Гордон: под публикацией почти нет комментариев.

Музыкальный клип Лолиты на песню «Раневская» появился на YouTube 16 февраля 2018 года. За 5 дней он набрал больше 230 тысяч просмотров, при этом всего 184 пользователя поставили клипу «дизлайк». Видео чёрно-белое, а сюжет незамысловат: Лолита предстаёт перед камерой в двух образах и эмоционально поёт балладу о Фаине Раневской.