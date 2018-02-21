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Дмитрий Марьянов вел личный дневник перед смертью

Сегодня, 21:05

Директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова сообщила, что перед смертью Дмитрий Марьянов вел личный дневник, где все сделанные им записи - часть разработанной для него терапии.

 Оксана Богданова, психолог и директор подмосковного центра «Феникс», сообщила, что находившийся там на лечении Дмитрий Марьянов перед смертью начал вести записи в своем личном дневнике, что было предусмотрено разработанной ею индивидуальной психотерапией. Она сообщила, что Марьянову ее рекомендовали как хорошего психолога. Все ее действия были в рамках программы лечения пациента.

Она посоветовала артисту начать делать записи, так как у него был «внутренний конфликт», но все его записи были исключительно о любви. Он писал о своей любимой жене, с которой была связана вся его жизнь. Супруги имели довольно теплые отношения, со специфическими элементами взаимозависимости и безумия. В связи с тем, что он описывал свою женщину лишь с положительной стороны, очень тяжело было определить суть его переживаний.

Поэтому ей было невероятно сложно сообщить о трагической новости Ксении Бик, она даже извинилась перед ней, однако вдова довольно холодно восприняла известие.

Напомним, что в отношении Богдановой было возбуждено уголовное дело, так как ее, совместно с некоторыми коллегами, подозревали в совершении ряда противоправных действий, итогом которых стала смерть артиста.


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