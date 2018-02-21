VistaNews.ru


Съемки реалити-шоу "Дом-2" прервал школьник

Сегодня, 20:49

Недавно журналисты сообщили, что на съемочной площадке реалити-шоу "Дом-2" после звонка от неизвестного человека пришлось эвакуировать всех участников, а также всю сьемочную группу. Как выяснилось, школьник сообщил о том, что площадка заминирована по всему периметру.

 Каково было удивление, когда узнали что звонившим оказался 12-летний ученик шестого класса. Сьемки пришлось прервать на сутки. Как выяснилось позже, мальчик не любил это шоу и мечтал о его закрытии. Этот факт и послужил причиной данного поступка. Его мама, 32-летняя женщина, каждый день следила за жизнью участников реалити-шоу, что приводило мальчика в ярость. Никита понял, что шоу вряд ли скоро закончится, и решился на отчаянный звонок.

Напомним, что реалити-шоу "Дом-2" впервые вышло на экраны в 2004 году.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.