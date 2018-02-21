Съемки реалити-шоу "Дом-2" прервал школьник

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Недавно журналисты сообщили, что на съемочной площадке реалити-шоу "Дом-2" после звонка от неизвестного человека пришлось эвакуировать всех участников, а также всю сьемочную группу. Как выяснилось, школьник сообщил о том, что площадка заминирована по всему периметру.

Каково было удивление, когда узнали что звонившим оказался 12-летний ученик шестого класса. Сьемки пришлось прервать на сутки. Как выяснилось позже, мальчик не любил это шоу и мечтал о его закрытии. Этот факт и послужил причиной данного поступка. Его мама, 32-летняя женщина, каждый день следила за жизнью участников реалити-шоу, что приводило мальчика в ярость. Никита понял, что шоу вряд ли скоро закончится, и решился на отчаянный звонок.

Напомним, что реалити-шоу "Дом-2" впервые вышло на экраны в 2004 году.