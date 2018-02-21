Клип "Слеза" Егора Крида бьёт рекорды в YouTube

Сегодня, 20:45

В сети появился новый клип Егора Крида «Слеза». Видео сразу ворвалось в тренды Youtube, набрав более 300 тысяч просмотров.

Поклонники Егора Крида встретили новое музыкальное видео «Слеза» с восторгом и положительными эмоциями. Большинство комментариев под клипом гласит о том, что фанаты наконец дождались и смогут не только послушать, но и посмотреть. А количество оценок «Мне нравится» установилось на 96%.





«Боже, я чуть не заплакала. Серьезно, очень тронул клип! Раньше мне не нравился стиль Егора, но сейчас его музыка совершенно другая», «Сюжет крутой, монтаж на высоте» эти и многие другие положительные отзывы заняли свое место в комментариях. Многие сравнивают сюжет клипа с короткометражным фильмом, восторгаются монтажом и качеством видео. Но негативные отзывы тоже не заставили себя ждать. Некоторые удивляются тому, что кто-то смог найти в видео сюжет, другая часть жалуется на однотипность всех клипов представителя лейбла BlackStar.

Напомним, что релиз песни «Слеза» состоялся в декабре 2017 года, а каверы на нее появились еще до выхода.