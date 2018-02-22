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Анджелина Джоли: Развод Энинстон с Теру не стал новинкой

Сегодня, 02:45

Развод кинозвезды Дженнифер Энинстон и Джастина Теру спровоцировали резонанс среди элитного общества. Хотя сама Анджелина Джоли сообщила, что эта новость не стала для нее новинкой, она знала исход этого брака.

 Анджелина Джоли была ранее уверена, что союз Джастина Теру и Дженнифер Энинстон обречен на провал, так как они совершенно не подходят для совместной супружеской жизни. Свое мнение киноактриса совершенно не скрывала от прессы и коллег. Хотя супруги Энинстон и Туру официально расторгли свой брак, они продолжают оставаться друзьями.

Анджелина рассказала, что ранее между парой возник скандал по поводу совместного места жительства. Это свидетельствует о том, что нет общих мнений, а этого не должно быть в мире единства, который должен присутствовать в крепком браке.


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