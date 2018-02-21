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Алеся Кафельникова показала свою обнажённую грудь и новое тату

Сегодня, 20:32

Дочь популярного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся Кафельникова недавно выложила на свою официальную страницу в Instagram фото своей обнажённой груди. На нём также можно заметить и новую татуировку молодой девушки.

 Прошедший год стал для 19-летней Алеси Кафельниковой очень трудным. Несмотря на столь юный возраст, девушка уже успела пройти курс лечения от наркотической зависимости. То, что она употребляет наркотики огромными дозами, заметил именитый отец Алеси. Девушка сначала пропала из виду. Тогда появились слухи, что она лечится в специализированной клинике. Однако спустя некоторое время Кафельникова вернулась к работе манекенщицей и стала выкладывать посты в социальные сети. Как оказалось, девушка рассталась с возлюбленным и впала в обычную юношескую депрессию. Её сразу отправили к врачам, которые якобы поставили диагноз – биполярное расстройство.

 Но сейчас депрессия Алеси прошла с возрастом и взрослением. Поэтому девушка уже живёт нормальной жизнью и флиртует с другими парнями. За последние месяцы она выкладывает много фотографий с разных «модных» фотосессий. На одном из недавних снимков девушка запечатлена с обнажённой грудью – топлесс. Интимную часть тела она прикрывает рукой. На спине Алеси Кафельниковой виднеется новая татуировка – лиса, набитая в странном стиле. Возможно, что именно этим животным девушку называет её новый парень, с которым она отметила День всех влюблённых.

 Юные фанатки Алеси конечно же пришли в восторг от данной публикации. Они написали под фото много лестных комментариев и поставили уже почти 37 тысяч лайков.


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