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Джулия Робертс устроила голодовку с мужем

Вчера, 21:32

Актриса Джулия Робертс, чтобы скинуть несколько набранных для новой роли кило, устроила голодовку для себя и своего супруга Дэнни Модера. Строгая диета звёздной пары очень сурова и не слишком разнообразна.

Робертс, которой недавно исполнилось 50 лет, сыграла неопрятную мать главного героя ленты Ben is Back. Когда актриса завершила съёмки, она решила, что необходимо избавиться от специально набранного лишнего веса. Диета Джулии Робертс больше похожа на голодовку и включает в себя пророщенные злаки, овощи, некоторые фрукты и орехи. Изредка актриса позволяет себе немного тофу или же ломтик ферментированного соевого пирога. Рыба, мясо, молочные продукты и, тем более, колбасные изделия под строгим запретом.
Чтобы не сорваться и выдержать столь жёсткую диету, Робертс "подсадила" на неё и своего супруга Дэнни, который, к слову, в прекрасной форме и не нуждается в таком ограничении питания. Тем не менее, актриса аргументирует это стремлением избавить организм от токсинов и оздоровиться.
Дэнни Модер полагает, что его супруга прекрасно выглядит и не нуждается в суровых диетах, но "Красотка" Робертс упорна в своём стремлении и не отступает ради фигуры своей мечты.


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