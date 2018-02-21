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Праправнучке Матильды Кшесинской приписали роман с премьером Большого

Сегодня, 18:43

Пользователи Сети и любители сплетен приписали 19-летней праправнучке Матильды Кшесинской роман с премьером Большого театра танцовщиком Денисом Родькиным. По словам фанатов, Элеонора Севенард, которая так же, как и её родственница, стала балериной, ещё в прошлом году жаловалась на малое количество свободного времени. Якобы из-за репетиций у неё его просто нет. Теперь же появились слухи, что немного времени всё же имеется.

 В 2017 году праправнучку Матильды взяли в труппу Большого театра. В одном из своих интервью юная девушка пожаловалась на то, что весь её график завален репетициями и учёбой. Поэтому личной жизни у Элеоноры и не было. Однако сейчас её фанаты и подписчики в Instagram подозревают, что девушка начала встречаться с 27-летним танцовщиком Денисом Родькиным. Сама же Севенард пока что эти слухи не подтвердила.

 Судя по Instagram stories девушки, она пришла на одну из вечеринок в компании старшего Дениса Родькина. Общие фото появлялись в сети и раньше. На День Валентина праправнучка вновь звёздной Матильды выложила романтическое фото с Денисом, которого она целовала в щёку. Кроме этого, был и смайлик в форме сердца.

Стоит отметить, что Элеонора факт родства с Кшесинской скрывает, ибо многие считают его недобросовестным преимуществом. Скорее всего, девушка скрывает свой роман по этой же причине, так как Родькин является премьером Большого Театра.


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