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«Жена вместо мужа»: Поклонники раскритиковали телосложение кавалера Волочковой

Сегодня, 18:48

Анастасия Волочкова, начав отношения с Михаилом Логиновым, часто выставляет совместные фотоснимки со своим избранником. По одному из них поклонники сделали выводы, что у балерины будет в дальнейшем "жена «вместо мужа», учитывая телосложение возлюбленного звезды.

 Интернет-пользователи назвали Михаила Логинова «тощим, горбатым хрыщем». Они отметили, что у пары явно фигуры «перепутались». У Анастасии Волочковой она, как у мужчины, а у её кавалера – как у женщины. Михаилу Логинову посоветовали начать посещать спортзал, иначе лучше не заходить в отношениях дальше простых объятий, поскольку балерина может и «задавить» партнёра.

 Интернет-пользователи отметили, что Анастасии Волочковой стоит найти себе более мужественного кавалера, а не хилого молодого человека, за которым нужно присматривать. Стоит отметить, что недовольство относительно избранника балерины подписчики высказывали с самого первого их совместного кадра в Сети. Тогда некоторые заявили, что обнаружили анкету Михаила на сайте знакомств, где тот прямо указывал, что в отношениях с женщиной будет руководствоваться далеко не высокими чувствами.


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