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Елена Перминова «потеряла» бюст, выбрав неудачный купальник

Сегодня, 18:22

Модель Елена Перминова поделилась снимком в странном купальнике. Подписчики оценили фигуру девушки, но неудачный верх бикини скрыл её красивую грудь.

Елене Перминовой 31 год, она известная модель и супруга Александра Лебедева (он владеет знаменитыми зарубежными изданиями Independent и Evening Standard). Решив в очередной раз порадовать поклонников своей фигурой, Елена выложила снимок в новом образе на свою страницу в Instagram. На фотографии модель позирует в бикини телесного цвета, верх которого похож на большой бант. Этот бежевый «бант» и спрятал от подписчиков роскошный бюст модели.

В любом случае, подписчики высоко оценили образ девушки и не поскупились на «лайки». В комментариях многократно похвалили внешность Перминовой: «Шикарные ноги», «Нереальная фигура», «Красавица». За страницей звезды сейчас следят 1,7 миллиона человек. Елена регулярно делится снимками со своих многочисленных фотосессий, а также светских раутов и занятий в спортзале.


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