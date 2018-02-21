Шоу «Звезды под гипнозом» обсудят в «Пусть говорят»

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В популярной телевизионной программе «Пусть говорят» постоянно обсуждаются интересные темы. Одна из программ посвящена обсуждению шоу «Звезды под гипнозом».

На Первом канале прошла премьера нового телевизионного шоу «Звезды под гипнозом». В нем звездные гости, среди которых будут певцы, артисты кино и театра, а также телеведущие, доверят себя гипнологу, который будет вводить их в транс. Звездным ведущим стал Максим Галкин.

После выхода передача заняла лидирующие позиции в рейтинге. Ей посвятят даже целую программу «Пусть говорят», в которой планируется обсудить влияние гипноза на организм человека, его необходимости. Также в студию пригласят звездных гостей, которые выскажут свое мнение по данному вопросу. Некоторые звезды, которые уже успели испытать влияние гипноза на себе, расскажут о своих ощущениях.

Многие зрители не могут разрешить для себя вопрос – данное шоу является мистификацией или феноменом. Гипнотизером программы стал Иса Багиров. Уже известно, что чары специалиста подействовали не на всех участников.

Гарик Харламов уже успел выразить свое недовольство появлением программы «Звезды под гипнозом» на российском телевидении. Юморист предположил, что под гипнозом оказываются не только участники шоу, а и зрители, которые смотрят ее по телевидению.