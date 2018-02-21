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Известная актриса и телеведущая Виктория Боня рассказала, что начала курить в 15 лет. Артистка отметила, что несколько раз возвращалась к этой привычке, а последний раз "дымила", когда ей было 26.

Сейчас Виктории Боне уже 38, и она подчёркивает, что теперь "в голову не пришло бы взять в руки сигарету". Знаменитость рассказала, что впервые попробовала с друзьями во дворе, но смогла за месяц отказаться от «пагубной зависимости», убедив себя, что сильнее и выше такого. Потом Виктория Боня снова взяла в руки сигарету, но смогла отказаться.

"Я решила, что курение - это акт неуважения и нелюбви к себе, и снова бросила", сообщила знаменитость. Она отмечает, что с возрастом отказываться от данной вредной привычки было уже сложнее. Стоит отметить, что запись в целом имела рекламный характер, и в конце Виктория Боня называла средство для победы над курением. Однако поклонники всё равно оценили откровенность артистки, поставив более 15 тысяч "лайков" за короткое время, как сообщает VistaNews. Также они отметили, что в целом идти на поводу у вредных привычек нехорошо.