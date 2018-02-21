VistaNews.ru


Виктория Боня рассказала, что начала курить в 15 лет

Сегодня, 17:40

Известная актриса и телеведущая Виктория Боня рассказала, что начала курить в 15 лет. Артистка отметила, что несколько раз возвращалась к этой привычке, а последний раз "дымила", когда ей было 26.

 Сейчас Виктории Боне уже 38, и она подчёркивает, что теперь "в голову не пришло бы взять в руки сигарету". Знаменитость рассказала, что впервые попробовала с друзьями во дворе, но смогла за месяц отказаться от «пагубной зависимости», убедив себя, что сильнее и выше такого. Потом Виктория Боня снова взяла в руки сигарету, но смогла отказаться.

"Я решила, что курение - это акт неуважения и нелюбви к себе, и снова бросила", сообщила знаменитость. Она отмечает, что с возрастом отказываться от данной вредной привычки было уже сложнее. Стоит отметить, что запись в целом имела рекламный характер, и в конце Виктория Боня называла средство для победы над курением. Однако поклонники всё равно оценили откровенность артистки, поставив более 15 тысяч "лайков" за короткое время, как сообщает VistaNews. Также они отметили, что в целом идти на поводу у вредных привычек нехорошо.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.