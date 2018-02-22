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Экс-жена Казаченко просит Мишулину остановить травлю Еремеева

Сегодня, 02:30

Бывшая жена Казаченко Ольга Мартынова просит семью Карины Мишулинлой прекратить травлю Тимура Еремеева. По ее мнению, ситуация уже вышла из-под контроля.

 Катерина Мишулина не хочет признавать Тимура Еремеева своим родным братом и вместе со своей семьей устроила ему травлю. Такая ситуация просто возмутила Ольгу Мартынову, которая является экс-супругой Вадима Казаченко.

Напомним, что уже несколько месяцев общественность обсуждает ситуацию с родством Спартака Мишулина и Тимура Еремеева. Данной проблеме даже посвятили программу «Пусть говорят», где ее обсудили эксперты. Известно, что Карина Мишулина отказалась стать ее участницей.

Во время обсуждения всплыли абсолютно новые подробности отношений Татьяны Еремеевой и Спартака Мишулина. Ольга Мартынова, бывшая жена Казаченко, шокирована сложившейся ситуацией и ее поведением и высказываниями в социальных сетях. Гости студии сошлись во мнении, что дочь знаменитого артиста должна пойти на контакт с Еремеевым и попытаться наладить отношения.

После передачи многие зрители ополчились против Мартыновой, посчитав ее недостаточно печальной после расставания с мужем. Напомним, что пара продолжает выяснять отношения даже после расставания.


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