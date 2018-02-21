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Ким Кардашьян засветила грудь во время прогулки по Лос-Анджелесу

Сегодня, 17:14

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в своем Instagram разместила новое фото, которое демонстрирует, в каком виде знаменитость предпочитает гулять по Лос-Анджелесу. Внимание поклонников привлекла майка, которая демонстрировала грудь без белья.

Ким Кардашьян в персональном микроблоге показала свой повседневный наряд, в котором девушка чувствует себя комфортно. Для выхода на улицу фотомодель надела коричневого цвета майку и штаны, при этом не отказала себе в любимой обуви на каблуках.

Многие подписчики Ким сразу же отметили отсутствие нижнего белья и пышную грудь, которая просвещалась из-под майки. Несмотря на модный конфуз, образ Кардашьян за сутки оценили более 1,6 миллиона подписчиков в сети Instagram.


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