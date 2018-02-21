Фанатов Playboy расстроила обвисшая грудь модели Линдси Пелас

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26-летняя американская супермодель Линдси Пелас, прославившаяся на страницах журнала Playboy грудью 8-го размера, подверглась жесткой критике за изменившуюся не в лучшую сторону физическую форму. Фанатов секс-символа расстроило главное достоинство Пелас, «обвисшее почти до самого пупка».

Ранее в сети появился новый эротический снимок 26-летней американской супермодели, на котором она запечатлена топлес, а ее объемную грудь прикрывают локоны белокурых волос. Традиционно поклонники Линдси Пелас бьются в экстазе от подобных снимков, однако в этот раз публикация звезды Playboy с 8-м размером груди вызвала лишь разочарование. Фанатам американской супермодели теперь не нравится главное достоинство кумира, которое внезапно «обвисло почти до самого пупка».

В многочисленных комментариях читатели Playboy называют Пелас «бабушкой», переставшей уделять внимание собственной физической форме.