Актриса Мирошниченко потеряла близкого человека

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Актриса Ирина Мирошниченко потеряла близкого ей человека. Теперь она очень тяжело переживает данную утрату и не может смириться со своим горем.

Сообщение об этом знаменитость сделала во время Международного кинофестиваля «17 мгновений». Он проводится уже второй раз и посвящается ушедшему из жизни Вячеславу Тихонову.

На мероприятии присутствовала дочь «Штирлица», которую зовут Анна. Она взяла с собой внуков-близнецов артиста. Среди гостей было много актрис, ранее работавших с Тихоновым на киносъёмках. Посетители мероприятия отметили Светлану Светличную, Ирину Печерникову, Ирину Мирошниченко и Ирину Шевчук.

Шевчук вместе с собой привела на сцену собаку. Она проинформировала гостей фестиваля, что Вайт является правнуком Белого Бима Чёрного Уха. Тот пёс сыграл вместе с Тихоновым в одноимённой картине.

Мирошниченко, давая интервью, сообщила, что накануне потеряла очень близкого ей человека. Это её крестница, которая умерла. Сейчас она очень занята организацией похорон. Также её заботит судьба двух пуделей, которые «осиротели».

В то же время она рассказала, что хозяйка Вайта уже пообещала найти хороших и заботливых хозяев для этих собачек.

В Павловском Посаде, где родился Тихонов, скоро одну из улиц назовут его именем. Также там появится тематический сквер, посвящённый знаменитому актёру.