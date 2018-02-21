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Бывшая солистка группы SEREBRO показала фотографию в мокром купальнике

Сегодня, 16:52

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская подлилась со своими подписчиками фотографией в мокром купальнике.

 26-тилетняя певица Полина Фаворская разместила на своей странице фотографию, где она позирует в черном мокром купальнике. В подписи к публикации певица рассказала, как восхищается людьми, следующими за своей мечтой, делится впечатлениями о поездке на Бали. А так же рассказывает о новых знакомствах и возможном создании коллекции своих украшений: «Одним из таких людей оказалась Вика, которая 6 лет назад, 6!!! уехала с концами жить на Бали и создавать свои собственные украшения. И оказалось, что у неё символ ее бренда - треугольник! И мы поняли, что это 100% мэтч) я влюбилась в ее украшения и теперь думаю, может мне тоже создать какую-нибудь коллекцию?»

Вызывающее фото и откровенная поза не заставили себя долго ждать. Подписчики артистки встретили фото с восхищением, о чем говорят 15 тысяч лайков за час, и полностью поддерживают ее в новых начинаниях.


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