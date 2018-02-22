Эксперты по порно низко оценили потенциальные способности Насти Рыбки

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Ставшая за несколько дней популярной странная девица из Бобруйска Настя Вашукевич, названная «охотницей за олигархами», пожинает бремя славы. Псевдоним «Рыбка» становится нарицательным, как образец самого отвратительного секса, размещенного в порно-пространстве Сети. К этому мнению присоединились и люди, называющие себя порноэкспертами.

Слитые в Сеть видеоролики порнографического содержания с участием Насти Рыбки и ее бессменного партнера и «тренера» Александра Кириллова, вызвали настоящее отвращение даже у самых непритязательных пользователей. Словосочетание «колхозное адище» стало мемом. Эксперты «клубнички» единодушно присоединились к «народному мнению». Об этом свидетельствует официальная оценка просмотров на порно-сайте.

Судя по всему, реклама способностей «охотницы за олигархами» начала работать против нее. Зрители отмечают зажатость, скованность героини порнороликов, а также ее явную «фригидность», которую не могут скрыть откровенно слабые потуги на драматургию процесса. По мнению экспертов, Настя Рыбка, как охотница на толстосумов, перестала существовать.