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В Instagram появилось фото Милы Йовович без макияжа

Вчера, 22:20

Пользователи сети Instagram увидели очередное фото популярной Милы Йовович. Актриса предстала перед камерой совершенно без следов косметики и макияжа, после спортивной тренировки.

Мила Йовович уже не раз поражает фанатов своими реальными фотоснимками, на которых показывает свою внешность с минимальным количеством косметических средств. Свежее фото Йововоич поразило поклонников натуральностью, ведь актриса показала свое лицо, совершенно без следов макияжа.

Фотокадр сделан после окончания спортивной тренировки. Актриса сообщила в комментариях о том, что продолжает отжиматься от пола и уже достигла 40-разовых показателей. Пользователи Instagram активно ответили Миле Йовович. Они написали, что она очень красива и посоветовали сбавить темп в спорте, так как это может переутомлять организм женщины.


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