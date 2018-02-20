В Instagram появилось фото Милы Йовович без макияжа

Вчера, 22:20

Пользователи сети Instagram увидели очередное фото популярной Милы Йовович. Актриса предстала перед камерой совершенно без следов косметики и макияжа, после спортивной тренировки.

Мила Йовович уже не раз поражает фанатов своими реальными фотоснимками, на которых показывает свою внешность с минимальным количеством косметических средств. Свежее фото Йововоич поразило поклонников натуральностью, ведь актриса показала свое лицо, совершенно без следов макияжа.

Фотокадр сделан после окончания спортивной тренировки. Актриса сообщила в комментариях о том, что продолжает отжиматься от пола и уже достигла 40-разовых показателей. Пользователи Instagram активно ответили Миле Йовович. Они написали, что она очень красива и посоветовали сбавить темп в спорте, так как это может переутомлять организм женщины.