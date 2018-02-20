Дана Борисова сменила имидж и стала более нежной

Вчера, 21:24

Телеведущая Дана Борисова готова к экспериментам и переменам в своей жизни. И, как настоящая женщина, перемены обязательно затронут её макияж и гардероб.





Кстати, именно на эти две особенности образа звезды зачастую и злятся поклонники, считая, что предпочтения Борисовой старят и уродуют её красоту. И если одежда Даны всё же получает комплименты, то вечно чёрные тени в одинаковом стиле не только надоели поклонникам. Они даже говорят, что именно макияж виноват в том, что прошлое не может оставить женщину в покое, потому что она постоянно видит его в зеркале.





Всё изменилось, как стало известно из Instagram Борисовой. Но только на фото. Имидж Дане помогла сменить одна поклонница, которая сделала это в программе при помощи фотошопа. Так она превратила депрессивную Дану в нежную и милую Дану. И последняя пришлась по душе подписчикам: «Шикарный фотошоп...Есть к чему стремиться, Дана», «Вот так и надо глазки красить тебе», «Всегда так красьтесь, вам очень идёт, а то вы ужасные стрелки делаете». Но сама телеведущая пока не решается на такие перемены.