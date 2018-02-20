Земляки Насти Рыбки поведали про её детство

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Земляки Насти Рыбки в городе Бобруйск поведали про её детство. СМИ решили узнать, что известно жителям города про новую звезду интернета, которая получила славу после рассказа Алексея Навального о её отношениях с известным русским олигархом.

Как недавно стало известно, Рыбка уже два раза успела побывать замужем и кроме этого имеет сына от первого брака. После того, как она уехала в российскую столицу, воспитание на себя взяла её мама. Эта женщина являлась её приёмной матерью. Она работала профессиональным офтальмологом. В Бобруйске тепло вспоминают доктора. Но у женщины случился инсульт и она умерла. Дочка не смогла приехать на похороны, объясняя это тем, что попросту не успела долететь. Директор школы, в котором училась Настя Рыбка отмечает, что девочка была светлого ума и никогда не создавала проблем.