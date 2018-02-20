Экс-жена Гигинеишвили сообщила о его изменах ей с Надеждой Михалковой

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Экс-жена Резо Гигинейшвили Анастасия Кочеткова сообщила о его изменах ей с Надеждой Михалковой. Она дала интервью о своей жизни с этим режиссёром, которое стало очень откровенным.

Его она посвятила тому факту, что он развёлся уже и со своей бывшей пассией. Их брак был недолгим. Певица Кочеткова поясняет это «эффектом бумеранга».

Как сообщила Кочеткова, её муж начал встречаться с Михалковой, ещё будучи женатым на ней. Она проинформировала, что он даже не скрывал от неё любовных сообщений, получаемых от других женщин, одну из которых звали Надеждой.

Позже она узнала, что это Михалкова. При случайной встрече, та протянула ей руку. Видимо, она совсем не чувствовала за собой вины.

Певица рассказала, что, узнав о разводе своего бывшего мужа ещё и с ней, она не удивилась. Выплаканные другим человеком слёзы по поводу твоего поступка обязательно вернутся.

В то же время Анастасия не испытывает и радости от данного события. Скорее, её охватывает сочувствие. Тем более, что у этой пары уже двое детей. Однако и они не смогут спасти семью, если их родители не могут справляться со сложными ситуациями.

У Гигинейшвили и Кочетковой также есть общая дочь Мария. Отец не спешит встречаться с ребёнком. Сейчас девочка с матерью находится в США.