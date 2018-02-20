Бузова зазывает воронежских фанатов на свой концерт

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Фанатов из Воронежа посредством видеообращения, опубликованного в Instagram, решила пригласить на свой концерт телезвезда Ольга Бузова. Знаменитость анонсировала, что выступление состоится уже сегодня, 20 февраля.

Ролик собрал за короткое время уже более миллиона просмотров. Поклонники Бузовой выражают в комментариях свой восторг талантами звезды. В то же время хейтеры также периодически проявляются и пишут оскорбления в адрес знаменитости. Многие из них недоумевают, как вообще можно покупать билеты на концерты певицы, которая поёт под фонограмму. Впрочем, Ольга на гневные записи не реагирует и продолжает купаться в славе, готовясь к очередному выступлению перед поклонниками.

Ранее мы писали, что звезда «Дома-2» опозорилась перед фанатами, продемонстрировав публично свою неграмотность.