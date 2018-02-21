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Светлана Лобода заявила, что похожа на поп-исполнительницу Cher

Сегодня, 06:45

Певица Светлана Лобода заявила, что похожа на американскую поп-исполнительницу Cher, и попросила подписчиков прокомментировать, считают ли они также.

Популярная 35-летняя украинская певица Светлана Лобода в своем Instagram опубликовала новый ролик, прокомментировав, что ее маму в молодости все сравнивали с красивой американской исполнительницей Cher, а сейчас настал ее час. На видео полуобнаженная женщина позирует, прикрывая свою грудь длинными светлыми волосами.

Подписчики Светланы Лободы начали бурно обсуждать эту тему. Большая часть фолловеров отметили, что артистки действительно очень похожи, назвав Лободу истинной белокурой Cher. Некоторые посоветовали певице перестать искать сходства c мировыми знаменитостями и сохранять свою индивидуальность. Немногие согласились с мнением некоторых из поклонников, которые утверждали, что Светлана Лобода своей красотой затмила всех других представительниц шоу-бизнеса, поэтому они должны искать в себе сходство со звездой.


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