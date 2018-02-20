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Божена Рынска поведала, как Анатолий Собчак нищенствовал в Париже

Сегодня, 18:27

Божена Рынска, ставшая «заклятой подругой» Ксении Собчак, рассказала, как её отец нищенствовал во время своего нахождения в Париже. Такой «подарок» был сделан светской львицей к годовщине смерти бывшего мера Петербурга.

Рынска проинформировала, что Собчак-старший «побирался» в Париже. Он пытался занять деньги на оплату квартиры стоимостью в 180 тыс. евро.

Также Бажена в своём аккаунте написала, что мероприятия, организованные «Гоголь-центром» и другими организациями, скорее напоминали ей капустник тех времён, когда Собчак руководил Петербургом. Настроение после него у неё было «тоскливым».

Рынска сообщила, что, зная, как Собчак «нищенствовал» в Париже, она никогда не поверит в то, что он мог воровать. Даже находясь на таком посту.

В Сети уже множество комментариев по поводу данного поста. Ян Полянски написал следующее. Жена Анатолия Собчка передала ему посылку в Париж для мужа.

В суматохе отъезда он вспомнил о ней только на таможне. Мужчина испугался, что там могут быть ценности. Оказалось, там лишь одежда и необходимая посуда.

В то же время многие сохраняют уверенность, что в те времена честных не было, но «сматываться» нужно было быстро.

Анатолий Собчак скончался 19 февраля в 2000 году. Он ушёл из жизни, когда ему было 63 года. Этому был посвящён ряд мероприятий, проведенных в Петербурге.


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