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Никулина откровенно рассказала о жизни после развода с Глинниковым

Сегодня, 18:17

Победительница телевизионного проекта «Холостяк» Екатерина Никулина рассказала об отношениях с Ильей Глинниковым, а также о ее жизни после расставания с актером. Информацией она поделилась со своими поклонниками в одном из интервью.

Поклонники телевизионного проекта «Холостяк» очень радовались победе Екатерины Никулиной, которая смогла завоевать сердце актера Ильи Глинникова, обойдя множество соперниц. После завершения проекта пару еще какое-то время видели вместе, но потом поклонники засомневались, что молодые люди встречаются.

Домыслы фанатов оказались не беспочвенны. В одном из последних интервью Никулина заявила, что они действительно расстались с Глинниковым. Такая неприятность произошла даже несмотря на то, что пара собиралась пожениться.

Напомним, что все пары, которые сложились в финале телевизионного проекта «Холостяк» в последствии распались. Звездные женихи – Тимур Батрутдинов и Алексей Воробьев тоже не смогли построить семейные отношения со своими избранницами.

Казалось бы, Илья Глинников станет исключением из этого правила, ведь у него с Никулиной были очень сильные чувства. Как заявила экс-избранница актера, они решили остаться друзьями и поддерживать хорошие отношения. Основной причиной расставания девушка называет очень разные характеры у нее и Глинникова.


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