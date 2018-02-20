Однофамилец Рустама Солнцева из «Дома-2» тайно обвенчался со старушкой

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Однофамилец Рустама Солнцева вновь напомнил о себе зрителям. Гоген Солнцев тайно обвенчался со старушкой. На «Дом-2 парень приходил дважды. Но из-за своего странного юмора и неординарной внешности не смог построить любовь.

Гоген Солнцев нашел свою даму сердца. При этом, слово "дама" действительно обозначает почтенный возраст избранницы эпатажного парня. Стало известно о тайной помолвке звезды телестройки "Дом-2". Парень по данным анонимных журналистов вступил в союз с престарелой женщиной очень низкого роста. При попытке запечатлеть божественный союз парочки охрана Солнцева среагировала быстро и пользователи Интернета остались без фото доказательств.

Один из самых неординарных участников "Дома-2" запомнился зрителям своей эпатажной внешностью и странным чувством юмора. Молодой человек дважды приходил на телестройку. Судя по тому, что сам новобрачный ни словом не обмолвился о смене статуса в соцсетях, он хотел сохранить свой брак в тайне.