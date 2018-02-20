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Секс-видео с участием бывшей девушки Роба Кардашьяна выложили в сеть

Сегодня, 17:57

В сети обнародовали секс-видео из личного архива телезвезды Блэк Чайны, бывшей возлюбленной Роба Кардашьяна. Ролик, где девушка развлекается с рэпером Mechie, появился сразу на нескольких порно сайтах.

Музыкант, настоящее имя которого Деметриус Харрис, уже подтвердил, что на видео он. Более того, знаменитость подчеркнул, что именно он снимал этот ролик на телефон Чайны, однако копий после этого не делал. Рэп-исполнитель, с которым модель порвала несколько месяцев назад, считает, что это она опубликовала видео в сети, в связи с чем уже подал на Чайну в суд. Сама же Блэк пока не торопится с обвинениями и сперва заявила о случившемся в полицию. Представители теледивы объяснили, что сперва хотят, чтобы правоохранители разыскали того, кто украл и выложил в сеть ролик, а затем уже намерены привлечь его к ответственности в суде. К слову, скандальное видео уже было удалено со всех популярных ресурсов.

Ранее мы писали, что в сеть выложили интимное видео с участием игрока английского «Тоттенхэма» Деле Алли.


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