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Максим Аверин поделился тайнами личной жизни

Сегодня, 17:36

Известный актер театра и кино Максим Аверин приоткрывает занавес в свою личную жизнь. Поклонники артиста давно и часто задавались вопросом, есть ли у него семья. Наконец, Аверин рассказал, что давно женат – на театре.

Максим отдает всего себя игре в кино и спектаклях. Для него это не только работа, но и отдых. Во время съемок артисту приходится играть любовь со многими красивыми женщинами, но заводить романы у него «просто нет времени». Максим Аверин признался, что завязать роман с актрисой случилось лишь однажды, но сейчас у нее есть муж и дети.

Кроме того, актер обмолвился о непростых отношениях с родным братом. По его словам, у них слишком разные характеры, поэтому общение дается тяжело. Также стало известно, что в прошлом году умерла мать Аверина, которая была своеобразным связующим звеном между братьями.

Несмотря на то, что с братом Аверин начал реже общаться после трагедии, отношения с отцом стали теплее.


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