Максим Галкин встал на «мостик», показав невероятную гибкость тела

Сегодня, 05:30

Максим Галкин опубликовал новый видеоролик, в котором стал из положения стоя на «мостик», продемонстрировав этим невероятную гибкость тела.

Шоумен Максим Галкин в своем Instagram публикует множество красивых фото и видео, которые он делает, находясь в Ирландии. В эту страну Галкин отправился с рабочим визитом, что не мешает ему там отдыхать и наслаждаться красотами природы. Так, среди его многочисленных публикаций в социальной сети, появился ролик под названием «гибкость», где артист запечатлел самый высокий водопад Пауэрскот, красивейший в Ирландии. На его фоне Галкин будто встает на «мостик», держа камеру в руках, и снимая природу снизу вверх.

Поклонники высоко оценили данный ролик, утверждая, что даже природу шоумен умудряется снять с «фишкой».

Также он разместил новое фото, сделанное на фоне красоты природы в Ирландии, озаглавив его «В поисках лепрекона».

Подписчики высказали любимому артисту кучу комплиментов и порадовались, что у него наконец нашлось свободное время, которое он может посвятить прогулкам на природе. Фолловеры утверждают, что артист может стать прекрасным блогерам и рассказывать всем о путешествиях, отдыхе и лайфхаках, полезных на природе и в отпуске.