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Фанаты считают, что у Ксении Бородиной завышенная самооценка

Сегодня, 16:33

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина регулярно занимается тяжелыми тренировками и старается поддерживать тело в тонусе. Недавно ведущая решила похвастаться своими успехами, что фанаты посчитали за хвастовство.

Ксения Бородина уже более года занимается тренировками по боксу. Недавно знаменитая ведущая скандальной телестройки решила похвастаться своей идеальной фигурой. «Уровень самооценки на сегодня: вызывайте пожарных, потому что я огонь», - заявила Бородина в Instagram. Многие осудили ведущую за хвастовство и посоветовали знаменитости вести себя скромнее.

При этом поклонники поддержали телеведущую и заявили, что Ксения находится в прекрасной форме и настроении: «Круто, молодец! Поработала на славу! Пример для всех», «Пожарные все потушат, лучше не надо, оставайся огнём!», «Вы огонь всегда!! У вас, с вашим темпераментом, пожарные должны дежурить каждый день!».


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