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Совместный отдых на Байкале проводят Регина Тодоренко и Влад Топалов

Сегодня, 16:18

Слухи о романе Тодоренко и Топалова появились еще в начале 2018 года. Теперь пару заметили отдыхающими на Байкале.

В звездной тусовке уже давно ходят слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова, но молодые люди не спешили комментировать их и раскрывать подробности своих взаимоотношений. Поклонники обеих звезд постоянно находили новые факты их любовной связи, но не имели подтверждения. Напомним, что знаменитостей стали называть парой после совместной работы в одной из театральных постановок, где они играли влюбленных.

Раскрыть тайну решил Топалов, разместив на своей страничке в социальной сети Instаgram романтические фотографии совместного отдыха. Несмотря на то, что Тодоренко полностью опровергает приписываемый ей роман, певец неустанно делится подробностями совместного времяпровождения. Многие фанаты звезд, исходя из пейзажей на снимках, определили, что молодые люди отдыхают на Байкале.

Поклонники Топалова и Тодоренко теперь ждут официального заявления влюбленных и желают им счастливого будущего.

Напомним, что экс-ведущая обучается актерскому мастерству в Нью-Йорке, наверное именно по этому пара решила провести совместный отдых на родине.


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