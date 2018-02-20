Ирину Шейк заподозрили в сексуальной связи с «турецким братом»

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Всемирно известную российскую супермодель Ирину Шейк заподозрили в измене американскому актеру Брэдли Куперу. Отечественную звезду на новом фото в Instagram обнимает некий мужчина, в описании именуемый «братом».

Ирина Шейк взорвала соцсети публикацией совместного фото в обнимку с незнакомым широким массам темноволосым мужчиной. В описании к снимку российская супермодель назвала полуголого брюнета «братом», спровоцировав множество слухов об отношениях скандалистов. Голливудские СМИ моментально обвинили Шейк в измене американскому актеру Брэдли Куперу, с которым отечественная звезда воспитывает совместного ребенка.

Интернет-сообщество активно переживает за отношения Шейк и Купера. Instagram-аккаунты голливудской пары завалены вопросами от поклонников, жаждущих узнать имя «турецкого брата» российской супермодели.